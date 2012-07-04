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04 июля 2012, 16:16

Врачи московских поликлиник прошли курс компьютерной грамотности

поликлиники Департамент информационных технологий Москвы

Медики двух столичных поликлиник прошли пилотный курс компьютерной грамотности и быстрого набора текста, говорится в сообщении Департамента информационных технологий Москвы.

«Продолжительность обучения в городских поликлиниках №108 и №133 составила 15 занятий по 2,5-3 часа. Две смены – утренняя и дневная - позволили врачам прослушать курс без отрыва от работы. Медработники получили базовые навыки работы с компьютерной техникой и освоили офисные программы», - поясняют в департаменте.

Программа модернизации московского здравоохранения предполагает оснащение персональными компьютерами 22 тыс. рабочих мест врачей. Это позволит городу реально оценить подготовленность врачей к масштабной компьютеризации и оптимизировать образовательные программы под их потребности.

Несмотря на возраст слушателей курса - от 58 до 65 лет - итоговое тестирование продемонстрировало быструю адаптацию к информационным технологиям.

Так, 85% врачей почувствовали себя уверенными пользователями. Средняя скорость печати к завершению обучения выросла с 45 до 110 знаков в минуту. Большинство медицинских работников освоили слепой десятипальцевый метод, уточняется в пресс-релизе.

Отметим, в единой медицинской информационно-аналитической системе уже работают 340 московских поликлиник.

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