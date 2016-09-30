Форма поиска по сайту

30 сентября 2016, 12:24

Безопасность

Полицейских заподозрили в использовании детей для поимки педофилов

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Троих сотрудников полиции задержали в Москве по подозрению в использовании детей для поимки педофилов, сообщает ТАСС. Правоохранителей задержали в ходе совместной спецоперации оперативников МУРа и Управления собственной безопасности.

По словам источника агентства, с задержанных педофилов полицейские требовали деньги за прекращение уголовного дела. Пока им вменяется в вину организация преступного сообщества, и участие в нем. Однако в дальнейшем количество статей может увеличиться.

Ходатайство об аресте правоохранителей Пресненский суд рассмотрит 1 октября.

полиция следствие уголовное дело педофилы

Главное

