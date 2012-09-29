В Южном Тушино найден пакет с пистолетами и патронами

Фото: ИТАР-ТАСС

В Северо-Западном округе столицы найден пакет с двумя стартовыми пистолетами и патронами. Пакет обнаружили на земле на территории гаражно-строительного предприятия в районе Южное Тушино.

"На земле, напротив одного из боксов на территории ГСК "Фабричный" по адресу: ул. Окружная д.15 был обнаружен подозрительный пакет. На место были вызваны полицейские", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления МВД.

По словам представителя ведомства, в пакете были обнаружены стартовые пистолеты "Страж" и "Щит" и 70 коробок с патронами: 3700 спортивно-охотничьих патронов калибра 5,6 миллиметра и 22 патрона калибра 9 миллиметров.

Находка была направлена в экспертно-криминалистический центр. Правоохранительные органы проводят проверку по факту ее обнаружения.