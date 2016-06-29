Форма поиска по сайту

29 июня 2016, 14:17

Безопасность

Пьяный житель Подмосковья открыл стрельбу в электричке

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Полиция задержала пьяного молодого человека, стрелявшего из пневматического пистолета в вагоне электрички сообщением "47 километр – Москва", сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по Центральному округу.

26-летнего жителя Подмосковья задержали на станции Москва-Рязанская. По данным сотрудников правоохранительных органов, злоумышленник, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, открыл стрельбу в тамбуре.

Из пассажиров никто не пострадал, однако, от выстрелов в тамбуре повредилась внутренняя обшивка. В настоящий момент молодой человек находится в отделении полиции для дальнейшей проверки.

полиция вокзалы электрички стрельба поезда задержанные пневматическое оружие УТ МВД по ЦФО чп ж/д и вокзалы

