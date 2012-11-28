Ущерб от беспорядков на Болотной площади составил 400 тысяч рублей

Ущерб от майских беспорядков на Болотной площади превысил 400 тысяч рублей. Полицейские оценили поврежденную экипировку и снаряжение. При этом пострадали не только московские правоохранители, но и полицейские из других регионов.

Например, пропало или повреждены почти три десятка противоударных шлемов, 14 бронежилетов, 29 резиновых палок и даже 19 противогазов. Разбиты также два мегафона и восемь радиостанций, пишут "Ведомости".



Возмещение ущерба по Болотной могут предъявить фигурантам дела о беспорядках: Артему Савелову, Денису Луцкевичу и Андрею Барабанову. Ранее аналогичные объемы материального ущерба фигурировали в приговоре Максиму Лузянину, но его дело было выделено в отдельное производство.

Напомним, митинг "Марш миллионов" на Болотной площади состоялся 6 мая 2012 года, в ходе него произошли столкновения оппозиции с представителями правоохранительных органов. Более 400 демонстрантов были задержаны, пострадало около 30 полицейских.