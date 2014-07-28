Скиммер хотел похитить 1 млн рублей с карт 44 клиентов банков

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Во время расследования уголовного дела по факту хищения с банковских карт 1 миллиона рублей, которое было возбуждено в декабре прошлого года, полицейские установили новый эпизод, сообщает в понедельник пресс-служба столичного главка МВД России.

22 июля следствие установило, что подозреваемый пытался при помощи специального считывающего устройства, установленного на банкомате, получить информацию, хранящуюся на кредитках 44 клиентов одного из банков в Москве. Таким образом мужчина хотел украсть со счетов более 1 миллиона рублей. Однако совершить кражу ему не удалось, так как его задержали на месте преступления.

Ранее пресс-служба московской полиции сообщала, что на северо-западе города были задержаны двое мужчин, пытавшиеся снять с банкомата на бульваре Яна Райниса считывающие устройство (скимминговое оборудование). Подозреваемыми оказались безработные уроженцы Молдавии 31 и 22 лет.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере", а мужчин заключили под стражу.

Напомним, что для для скиммеров (похитителей данных с банковских карт) в России хотят ужесточить уголовную ответственность. Дмитрий Медведев распорядился внести на рассмотрение в Госдуму соответствующие поправки в Уголовный кодекс.

Согласно тексту документа, опубликованного на портале российского правительства, предлагается дополнить статью №187 УК "Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов" ответственностью за производство или продажу технических устройств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

Кроме того, законопроект предусматривает изменения в статье УК №272 "Неправомерный доступ к компьютерной информации" - наказание за это планируется ужесточить.

Как скиммеры похищают деньги с банковских карт

В настоящее время для злоумышленников, ворующих деньги с карт, нет специальной статьи, и обвинение строится только на взломе банковских сетей и подделке кредиток - наказание по совокупности статей в настоящее время составляет от двух до четырех лет колонии. Если законопроект будет одобрен, то наказание для скиммеров "утяжелят" еще одним пунктом в Уголовном кодексе.

Авторы поправок в УК отмечают, что изменения связаны с ростом числа скиммеров, и ужесточение наказания улучшит ситуацию на рынке электронных платежей.