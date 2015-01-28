Полиция разыскивает мужчину, жестоко избившего женщину на юге столицы

"Вечер": Неизвестный жестоко избил женщину на юге столицы

Столичная полиция ищет злоумышленника, который жестоко избил женщину на юге города, передает телеканал "Москва 24". Нападение попало в поле зрения камер видеонаблюдения на Большой Тульской улице.

На записи видно, как сначала мужчина догнал женщину, ударил ее по голове и начал добивать упавшую руками и ногами. После чего достал нож и порезал жертве лицо.

В кадре нет прохожих, но видно, что мимо ехали машины, однако никто не остановился и не помог женщине. 34-летняя Оксана получила перелом скулы, резаные раны лица, перелом верхней челюсти и закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас женщина находится в реанимации.

Как выяснилось, избиение произошло еще вечером 24 января. О случившемся стало известно после того, как пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.

Тех, кто стал свидетелем преступления, просят позвонить в дежурную часть ОМВД по Донскому району: (499) 123-62-47, или в службу "102" (с мобильных телефонов - 112).