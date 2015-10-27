Форма поиска по сайту

27 октября 2015, 18:21

Сотрудник полиции с напарником задержаны при попытке ограбить дворников

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

На северо-востоке Москвы сотрудники полиции задержали своего коллегу – находившегося в свободное от службы время в гражданской одежде 23-летнего младшего сержанта транспортной полиции, а также безработного москвича – его ровесника.

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник правоохранительных органах, их подозревают в попытке вооруженного грабежа в отношении пятерых дворников – граждан Таджикистана.

Следствием установлено, что задержанные, выбив входную дверь, проникли в подсобное помещение ГУБ ЕРЦ "Жилищник" в проезде Шокальского и, угрожая автоматом пятерым находившимся там гражданам Таджикистана, работающим дворниками в указанном учреждении, потребовали у них деньги но, ничего не похитив, скрылись".

Оба молодых человека были задержаны во дворе дома, где и произошло нападение.

Накануне неизвестный пьяный мужчина, представившись полицейским, жестоко избил мужчину. Пострадавший, предположительно со сломанной ногой, был госпитализирован.

Обидчик же показал прибывшим на место сотрудникам полиции удостоверение старшего лейтенанта юстиции Следственного комитета на должность старшего следователя первого следственного отдела Управления по расследованию особо важных дел СК по Москве.

По словам очевидцев, следователь был задержан. Следственный комитет, в свою очередь, пообещал провести доследственную проверку по данному инциденту.

