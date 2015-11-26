В сумке на Волоколамском шоссе найден новорожденный ребенок

На Волоколамском шоссе обнаружили спортивную сумку с младенцем

На Волоколамском шоссе возле Храма Преображения Господня найден брошенный младенец. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Новорожденная девочка находилась в черной спортивной сумке, которую обнаружил случайный прохожий.

Как уточняется, возраст ребенка составляет около недели. Девочка направлена в Детскую городскую больницу Москвы. В настоящее время жизни и здоровью младенца ничто не угрожает.

Сейчас правоохранительные органы пытаются установить родителей ребенка. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "оставление в опасности".

Напомним, 5 ноября в Измайловском парке был найден трехнедельный младенец. Мальчик какое-то время пролежал на земле, у него были признаки переохлаждения. Ребенка передали медикам детской Морозовской больницы. С самого начала медики отмечали, что ребенок здоровый.

Позже задержали мать - Татьяну Скородумову. Полиция установила, что подозреваемая оставила ребенка в парке вечером 4 ноября, младенец пролежал на земле около 13 часов.

Также следователи выяснили, что задержанная дважды отказывалась от своих детей и оставляла их в роддоме. Нашли женщину в одном из столичных хостелов. В настоящее время она находится под стражей.