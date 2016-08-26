Полиция установила личность лихача на BMW с Воробьевых гор

Установлена личность гонщика с Воробьевых гор

Столичные полицейские установили личность ночного гонщика с Воробьевых гор, который на глазах сотрудника ДПС устроил заезд с дрифтом, сообщает телеканал "Москва 24".

По предварительным данным, за рулем белого BMW сидел подмосковный бизнесмен. Какое наказание его ждет – пока не уточняется.

Видеозапись с лихачом разместили в соцсетях. На ней видно, как водитель иномарки в ночное время нарушает правила дорожного движения, на скорости подъезжает к патрульной машине и сотруднику ДПС, делает круг вокруг них и скрывается.

Инцидент произошел в районе Воробьевых гор. По кадрам видно, что инспектор лишь обернулся, но никаких действий в отношении гонщика не предпринял.