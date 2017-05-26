Форма поиска по сайту

26 мая 2017, 23:37

Безопасность

Полицейские задержали читавшего стихи в центре Москвы мальчика

Полиция доставила в отдел мальчика, который гулял без родителей в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Инцидент произошел около 19:00 на улице Воздвиженка. На вопрос полицейских, где его родители, мальчик ответил, что их с ним нет. По словам полицейских, ребенок занимался попрошайничеством. С родителями уже связались и ждут их приезда.

В свою очередь, родители задержанного утверждают, что их 10-летний сын всего лишь декламировал стихи, передает телеканал "Москва 24". По словам отца мальчика, они семьей гуляли в районе Арбата. Женщина сидела на скамейке и читала книгу. Школьник выступал на публику метрах в 20 от нее. Он декламировал фрагменты из "Гамлета".

Полицейские подъехали и якобы без объяснения причин посадили ребенка в машину. Мать попыталась помешать им, но завязалась чуть ли не драка. В результате ей порвали одежду и разбили планшет, утверждает отец юного актера. Как оказалось, увезли чтеца в ОВД "Арбатское".

Позже 26 мая ребенка отпустили.

