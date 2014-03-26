Около 100 нелегальных мигрантов задержаны у платформы "Беговая"

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В столице в районе железнодорожной платформы "Беговая" полицейские задержали около 100 нелегальных мигрантов, сообщает в среду пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Нелегалы проживали в одном из зданий, которое расположено недалеко от станции. В общей сложности были задержаны 97 граждан Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Молдовы.

В настоящее время решается вопрос о привлечении задержанных к административной ответственности. А в отношении организаторов незаконного пребывания иностранцев на территории России, проводится проверка.