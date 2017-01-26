Кадет попал в больницу после удушающего приема одноклассника

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Двенадцатилетний подросток получил закрытую черепно-мозговую травму в кадетском корпусе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В одну из столичных больницу поступил учащийся кадетского корпуса с закрытой черепно-мозговой травмой и дисторсией шеи. По словам подростка, одноклассник сделал удушающий прием и толкнул его о стену.

Медики обратились в полицию, сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.