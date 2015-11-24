Два грабителя задержаны при попытке вскрыть банкомат болгаркой

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Полиция задержала с поличным двух грабителей, пытавшихся вскрыть банкомат в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной полиции. Операцию проводили сотрудники вневедомственной охраны столичного ГУ МВД РФ.

"Подозреваемых задержали в холле банка на улице Земляной Вал в ночь на понедельник. У грабителей изъята болгарка, с помощью которой они намеревались вскрыть платежный терминал", - сказали в пресс-службе.

По записям камер видеонаблюдения полиция установила, что грабители за два часа до того, как были пойманы, пытались также болгаркой вскрыть банкомат в другом банке – на Верхней Радищевской улице. Возбуждено уголовное дело, полиция ведет проверку на причастность пойманных грабителей к аналогичным преступлениям.