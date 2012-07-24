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Происшествия

24 июля 2012, 13:36

Полицейские наладили собственный канал сбыта кокаина

полиция криминал наркотики

Люблинский суд вынес приговор сотрудникам ДПС УВД по Юго-Восточному округу, которые наладили собственный канал сбыта кокаина, сообщает газета «Московский комсомолец».

34-летний командир взвода отдельного батальона ДПС УВД по ЮВАО Сергей Чумаченко и его брат 30-летний Александр, командир другого взвода этого же батальона, пристрастились к употреблению кокаина. В одном из столичных ночных клубов они познакомились с 35-летним Андреем Алексеенко. Он работал в Санкт-Петербурге начальником управления «Стройгазмонтажа». Приятели решили наладить перевозку наркотиков из Петербурга в Москву. Они закупали кокаин в городе на Неве по цене 2000 рублей за грамм, а сбывали в столице за 4500 и выше.

В феврале 2011 года оперативники ФСКН задержали 29-летнего подчиненного командира взвода Александра Гануса, который купил у Чумаченко 8 граммов кокаина. При обыске в квартире Александра Чумаченко стражи порядка обнаружили в холодильнике 17 граммов кокаина, расфасованного в 26 свертков для продажи. Выяснилось, что братья часто торговали зельем, находясь при исполнении. Даже подчиненному они привезли кокаин на патрульной машине.

По приговору Люблинского суда Ганус за хранение наркотиков получил 3 года лишения свободы. Александра Чумаченко и Андрея Алексеенко осудили на 15 лет колонии строгого режима, Сергея Чумаченко — на 14 лет.

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