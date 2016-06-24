Бомбы в эвакуированном торговом центре "Авиапарк" не обнаружили

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Бомбу в торговом центре "Авиапарк", из которого эвакуировали посетителей из-за анонимного сообщения о возможном заложенном взрывном устройстве не обнаружили, сообщает Агентство "Москва".

По данным источника в правоохранительных органах, оперативники проверили здание на Ходынском бульваре и выяснили, что угрозы взрыва там нет.

Ранее сообщалось, что в магазине "Ашан" нашли записку с соответствующим предупреждением, в следствии которого люди с территории торгового центрам "Авиапарк" были эвакуированы.