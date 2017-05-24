Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 мая 2017, 20:16

Безопасность

Полиция задержала пятого подозреваемого в причастности к теракту в Манчестере

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images /Peter Byrne

Британская полиция задержала в среду, 24 мая, пятого подозреваемого к причастности к теракту в Манчестере, передает полиция Манчестера. Подозреваемого задержали в городе Уиган в 27 километрах от Манчестера.

"При задержании у мужчины был при себе пакет, содержимое которого мы в настоящее время изучаем", – рассказал официальный представитель полиции Манчестера.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер Арена" прогремел вечером 22 мая. На арене проходил концерт певицы Арианы Гранде. Бомба сработала вне концертного зала – в фойе здания, где находилось множество посетителей.

Большая часть гостей мероприятия были подростками. Жертвами трагедии стали 22 человека, часть из которых дети. По данным СМИ, пострадали до 59 человек.

полиция подозреваемый Манчестер жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика