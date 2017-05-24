Полиция задержала пятого подозреваемого в причастности к теракту в Манчестере

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images /Peter Byrne

Британская полиция задержала в среду, 24 мая, пятого подозреваемого к причастности к теракту в Манчестере, передает полиция Манчестера. Подозреваемого задержали в городе Уиган в 27 километрах от Манчестера.

"При задержании у мужчины был при себе пакет, содержимое которого мы в настоящее время изучаем", – рассказал официальный представитель полиции Манчестера.

Statement - arrest in Wigan this afternoon in connection with the investigation pic.twitter.com/97AJbiMxiA — G M Police (@gmpolice) 24 мая 2017 г.