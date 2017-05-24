Полиция задержала пятого подозреваемого в причастности к теракту в Манчестере

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images /Peter Byrne
Британская полиция задержала в среду, 24 мая, пятого подозреваемого к причастности к теракту в Манчестере, передает полиция Манчестера. Подозреваемого задержали в городе Уиган в 27 километрах от Манчестера.
"При задержании у мужчины был при себе пакет, содержимое которого мы в настоящее время изучаем", – рассказал официальный представитель полиции Манчестера.
Statement - arrest in Wigan this afternoon in connection with the investigation pic.twitter.com/97AJbiMxiA— G M Police (@gmpolice) 24 мая 2017 г.
Взрыв на крытом стадионе "Манчестер Арена" прогремел вечером 22 мая. На арене проходил концерт певицы Арианы Гранде. Бомба сработала вне концертного зала – в фойе здания, где находилось множество посетителей.
Большая часть гостей мероприятия были подростками. Жертвами трагедии стали 22 человека, часть из которых дети. По данным СМИ, пострадали до 59 человек.