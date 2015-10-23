Полиция оцепила деревню, где нашли тело красногорского стрелка

"Вечер": Эксклюзивные кадры с места обнаружения тела Георгадзе

Полиция оцепила подмосковную деревню Тимошкино, где в дачном доме обнаружили тело красногорского стрелка Амирана Георгадзе, сообщает телеканал "Москва 24".

На всех подъездах к деревне посты полиции, к месту обнаружения тела журналистов не пускают. Правоохранительные органы пропускают только машины спецслужб.

Ранее m24.ru сообщало, что тело Амирана Георгадзе, подозреваемого в убийстве четырех человек в Красногорске, обнаружено в частном доме в подмосковном поселке Тимошкино.

По словам представителя МВД Елены Алексеевой, труп нашли около 18.50 после того, как хозяин дома заметил разбитое окно и вызвал полицию. Георгадзе совершил самоубийство в день нападений – 19 октября.

По предварительным данным, Георгадзе разбил окно, через которое и проник в помещение, после чего застрелился. Рядом с телом обнаружены пистолеты и карабин "Сайга".

Красногорский стрелок мог быть причастен к другим преступлениям

Напомним, 19 октября Георгадзе, занимающийся строительным бизнесом, пришел в администрацию Красногорского района. Между ним и замглавы района Юрием Карауловым началась беседа, которая перетекла в ссору. Тогда предприниматель позвал своего водителя – Шоту Элизбарашвили, который принес оружие – карабин "Сайга".

Оружие заклинило, тогда Георгадзе расстрелял из пистолета Караулова и главу городских электросетей Котляренко, который находился в том же кабинете.

После убийства Георгадзе вместе с водителем скрылись с места происшествия. Позже стало известно, что, скрываясь от правоохранительных органов, подозреваемый в убийстве расстрелял еще одного человека.

Кроме того, в ходе обыска квартиры Георгадзе следователи обнаружили тело четвертой жертвы – Тристана Закаидзе, партнера Георгадзе по строительному бизнесу.

Утром 20 октября стало известно о том, что предполагаемый сообщник красногорского стрелка Элизбарашвили добровольно сдался правоохранительным органам.