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22 декабря 2014, 22:55

Полицейские закрыли нелегальный игровой клуб на юго-западе Москвы

полиция чп нелегальный игровой клуб

Фото: ТАСС

На юго-западе Москвы полицейские ликвидировали нелегальный игровой клуб. Заведение, лишенное каких-либо вывесок, располагалось в здании торгового центра на Профсоюзной улице, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД по Москве.

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В помещении полицейские обнаружили и изъяли 20 единиц игрового оборудования, а на администратора клуба составили административный протокол о незаконных организации и проведении азартных игр.

Сейчас полицейские проводят мероприятия по установлению, розыску и задержанию организаторов подпольного бизнеса.

Напомним, несколько дней назад оперативники ликвидировали в ЮЗАО еще один подпольный игровой клуб на улице 60-летия Октября. Заведение располагалось в отдельно стоящем здании, без каких-либо вывесок, а попасть внутрь можно было лишь набрав код домофона, который клиентам рассылали путем смс-уведомлений. Полицейские обнаружили и изъяли 18 комплектов игрового оборудования.

В середине декабря полицейские закрыли игорное заведение в том же округе, на улице Обручева. Было изъято 40 единиц игрового оборудования

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