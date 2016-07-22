Число жертв стрельбы в Мюнхене возросло до восьми

Фото: DPA/ТАСС/Matthias Balk

Количество погибших при стрельбе в торговом центре "Олимпия" в Мюнхене возросло до восьми человек. Об этом полиция города сообщила на своей странице в Twitter.

Ранее правоохранительные органы Мюнхена заявили, что на улицах города в разных местах стрельбу вели три человека. Ведомство также рассматривает стрельбу в торговом центре "Олимпия" как теракт.

C главного железнодорожного вокзала Мюнхена в рамках операции по поиску преступников эвакуированы все пассажиры. В городе объявлено чрезвычайное положение, полиция Мюнхена проводит спецоперацию.

Стрельба в торговом центре "Олимпия" в Мюнхене произошла в пятницу вечером. В результате район, где находится торговый центр, был оцеплен, а движение на нескольких линиях метро Мюнхена приостановлено.

По данным Ассоциации туроператоров России, в Мюнхене сейчас могут находиться от трех до пяти тысяч российских туристов.