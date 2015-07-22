В Москве водитель Infiniti в ходе дорожной ссоры открыл стрельбу из травматики

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Московские полицейские разыскивают водителя Infiniti, открывшего стрельбу из травматического пистолета во время дорожной ссоры на юге столицы.

Как рассказали m24.ru в пресс-службе московской полиции, конфликт между водителями автомобилей Infiniti и ВАЗ произошел примерно в 20:15 на улице Мусы Джалиля в районе дома 44.

Владелец иномарки произвел несколько выстрелов из травматического пистолета и скрылся. В результате стрельбы никто не пострадал. В городе введен план "Перехват" для розыска стрелявшего.

Случаи применения автомобилистами в Москве травматического оружия – не редкость. Так, в начале 1 июля мужчина на автомобиле Porsche Cayenne в центре Москвы обстрелял девушку-водителя, которая не уступила ему дорогу.

В начале мая на юге Москвы водитель в ходе ссоры с охранником автостоянки выстрелил в воздух. В результате стрельбы никто не пострадал.

В феврале на Волжском бульваре водитель автомобиля Nissan открыл огонь из травматического пистолета, врезавшись в машину сотрудника полиции, а после скрылся с места ДТП. В результате плана "Перехват" сотрудники правопорядка задержали злоумышленника во дворе его собственного дома