С Курского вокзала эвакуировали пассажиров

Фото: ТАСС/Юрий Машков

В здании Курского вокзала полицейские обнаружили подозрительный предмет. Как сообщает "Русская служба новостей", на месте работают сотрудники спецслужб.

На вокзале проводится экстренная эвакуация пассажиров и сотрудников. Отмечается, что в данный момент к Курскому вокзалу стянуты все профильные службы города. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, во вторник, 22 марта в бельгийской столице произошла серия взрывов. Два взрыва прогремели в аэропорту Брюсселя у стоек регистрации американской авиакомпании American Airlines, еще два – в брюссельском метро. По предварительным данным, погибли 34 человека.