Московских полицейских заставят работать в районах

Московская полиция увеличит штат районных подразделений, работающих непосредственно с жителями. Уже более 500 сотрудников переведены из аппарата главка на работу в райотделы, и такая работа будет продолжена. Об этом M24.ru рассказал начальник ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин.

"Сотрудниками районных отделов расследуется 85 процентов преступлений, совершенных в Москве, и таким образом за счет снижения сотрудников аппарата увеличится количество полицейских, непосредственно работающих "на земле", — отметил Анатолий Якунин. Так, в территориальные отделы перевели 80 сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции главка. Кроме того, ввели 74 должности инспекторов по административному надзору и увеличили штат уголовного розыска. Кроме того, подразделение УВД на Московском метрополитене увеличено на 240 полицейских.

Экс-депутат Госдумы, генерал-лейтенант МВД в отставке Александр Гуров пояснил M24.ru, что центральный аппарат непомерно увеличился в последние десятки лет.

"Сокращать, по сути своей, чиновничий аппарат и укреплять "землю" — необходимая задача. Аппарат от этого не пострадает, кроме контрольной деятельности, он занимается бумажной работой, участвует в составлении приказов и так далее", — отметил Гуров. По его словам, приказы готовят не каждый день, а в районных отделениях сотрудники расследуют грабежи, кражи, убийства и хищения в крупных объемах.

"Хорошо, что туда придут сыщики и специалисты по экономическим преступлениям и уголовному розыску. Это самые труднораскрываемые и распространенные преступления, а у них есть опыт и организационной деятельности, и оперативной", — отметил он.

По словам главы координационного совета профсоюза сотрудников полиции Москвы и Московской области Михаила Пашкина, на данный момент сотрудники аппарата большую часть времени проверяют полицейских районных и окружных отделов, это бюрократизирует работу полицейских "на земле". Если часть сотрудников центрального аппарата перейдет в районные отделы, это поможет оперативней реагировать на проблемы москвичей.

"На данный момент не хватает специалистов "на земле", а не в аппарате. А то получается, сидит один оперуполномоченный, у него миллион дел, а к нему приезжает проверяющий из главка и за каждую пуговицу объяснительную требует", ― пояснил Пашкин.

Добавим, что все московские участковые до конца года получат планшеты, с помощью которых смогут общаться с жителями своих районов по Skype.

Кадровая оптимизация в МВД началась в 2013 году. Как заявляли в руководстве министра, ее цель состоит в том, чтобы убрать из центрального аппарата МВД и территориальных главков вспомогательные, дублирующие, консультационные и штабные должности.

Марина Курганская