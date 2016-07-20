В квартире на юге Москвы обнаружили тело женщины

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Тело женщины с ножевыми ранениями обнаружили в квартире одного из домов на Севастопольском проспекте. Это произошло в ночь со среды на четверг, 20 июля, пишет Агентство "Москва".

О находке в полицию сообщила 69-летняя владелица квартиры. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили завернутый в черный полиэтиленовый пакет труп 40-летней женщины с ножевыми ранениями груди и рук.

Как установлено, смерть женщины наступила около трех суток назад. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", тело погибшей было направлено в Бюро судмедэкспертизы.

Два дня назад на севере столицы в водоеме обнаружили труп неизвестного мужчины. Его нашли в водоеме в районе 5-го Войковского проезда. Также несколько дней назад тело нашли на востоке Москвы. Тело мужчины обнаружили в озере рядом с жилым домом на Заозерной улице.