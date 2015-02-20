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Москва 24

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20 февраля, 19:13

Столичные полицейские начнут экономить на бумаге

полиция экономия бумага

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Руководство МВД России потребовало сократить расход офисной бумаги в подразделениях московской полиции. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В подразделения московской полиции поступило распоряжение ГУ МВД России по Москве об оптимизации расхода офисной бумаги", – сообщил собеседник агентства. По его словам, руководство МВД обратило внимание на неразумное использование бумаги и потребовало принять меры по ее экономии.

Теперь каждое отделение полиции должно будет завести специальный журнал учета бумаги. В нем сотрудников обяжут указывать количество поступившей в подразделение бумаги и ее расход. Делать копии стражи порядка должны будут на обеих сторонах листа, а отправлять документы – только в электронном виде.

Напомним, ранее СМИ сообщали о введении в полиции лимитов на автомобильное топливо. В частности, от стражей порядка потребовали ограничить расход бензина до 8 литров в день на один автомобиль. Кроме того, теперь приоритет при выдаче топлива будут отдавать патрульным машинам.

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