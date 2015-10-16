Форма поиска по сайту

16 октября 2015, 02:11

Безопасность

Жительница Подмосковья арестована за организацию нелегального игрового клуба

Фото: ТАСС/Сергей Расулов

По подозрению в организации деятельности игорного заведения была задержана 32-летняя жительницы Московской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная организация и проведение азартных игр", сообщает пресс-служба столичного управления СКР.

По версии следствия, в сентябре обвиняемая подобрала помещение, приобрела 16 электронных аппаратов для осуществления азартных игр, набрала штат сотрудников (операторов игровых автоматов и охранников), после чего открыла игорное заведение.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции деятельность нелегального клуба была пресечена, игровое оборудование изъято.

В настоящее время следователями назначена компьютерно-техническая экспертиза для установления ущерба от незаконной игорной деятельности. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

полиция следствие игорный бизнес задержание нелегальные казино

