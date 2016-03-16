Полиция задержала предполагаемую участницу погрома выставки в Манеже

В Москве задержана предполагаемая участница погрома выставки в Манеже

Полиция задержала предполагаемую участницу погрома выставки "Скульптуры, которых мы не видим" в московском Манеже в августе 2015 года, сообщает ТАСС.

Людмилу Есипенко обвиняют в "Умышленном повреждении культурных ценностей". Она была задержана после допроса у следователя.

16 марта следствие предъявит ей официальное обвинение, а на следующий день Симоновский суд рассмотрит ходатайство о ее аресте.

Ранее несколько участников погрома, в том числе лидер православного движения "Божья воля" Дмитрий Цорионов (Энтео) были приговорены к административному наказанию.

По словам адвоката Оксаны Михалкиной, сама Есипенко не является активисткой данного движения. "Она просто верующий человек, которая пришла на выставку, и ее возмутило увиденное там", – уточнила Михалкина.

Она добавила, что свою вину ее подзащитная не признает, так как порчей ценностей не занималась.

14 августа 2015 года представители движения "Божья воля" ворвались на выставку "Скульптуры, которых мы не видим" в московском Манеже, заявив, что ее экспонаты оскорбляют чувства верующих. Были повреждены несколько произведений.

По факту погрома было возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение культурных ценностей". По данным полиции, ущерб, причиненный экспонатам выставки, составил около 196 тысяч рублей.