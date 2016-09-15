Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября 2016, 05:40

Происшествия

Неизвестный угнал иномарку с заряженным оружием в салоне

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

Неизвестный угнал на севере Москвы Ford Focus, в салоне которого находилось заряженное огнестрельное оружие, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Потерпевшим оказался 55-летний москвич, который работает тренером в одном из спортивных клубах столицы. Он оставил свой автомобиль возле входа в больницу, а вернувшись обнаружил, что машина пропала. По словам мужчины, в салоне находился заряженный карабин "Сайга-М".​

По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело.

полиция криминал розыск уголовное дело угон огнестрельное оружие

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика