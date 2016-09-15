Неизвестный угнал иномарку с заряженным оружием в салоне

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Неизвестный угнал на севере Москвы Ford Focus, в салоне которого находилось заряженное огнестрельное оружие, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Потерпевшим оказался 55-летний москвич, который работает тренером в одном из спортивных клубах столицы. Он оставил свой автомобиль возле входа в больницу, а вернувшись обнаружил, что машина пропала. По словам мужчины, в салоне находился заряженный карабин "Сайга-М".​

По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело.