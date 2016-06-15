На Тверской улице ликвидировали подпольный игорный клуб

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Москве

В центре Москвы сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность подпольного игорного клуба. Также были задержаны организатор и два работника игорного заведения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Клуб располагался в квартире на Тверской улице. Попасть в него могли только проверенные клиенты по предварительному звонку администратору.

Сотрудники полиции обнаружили и изъяли игровое оборудование в количестве 25 единиц, черновые записи и сотовые телефоны, с которых злоумышленники обзванивали постоянных клиентов. Сумма ущерба устанавливается.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр". В настоящее время в отношении одного подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении двух других – в виде подписки о невыезде.

В апреле столичные полицейские пресекли деятельность игорного клуба, располагавшегося в башне "Москва" делового центра "Москва-Сити".

В помещении правоохранители обнаружили и изъяли 28 игровых аппаратов, 2 рулетки и 4 покерных стола. На момент проверки в зале присутствовали 16 человек – посетители и персонал подпольного заведения. Все они были доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств.