После драки на Хованском кладбище увеличат число патрульных полицейских в ТиНАО

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Численность подразделений патрульно-постовой службы в ТиНАО увеличат после массового конфликта на Хованском кладбище, сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

"Начальник ГУ МВД по Москве генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин в связи с приростом населения Троицкого и Новомосковского административных округов принял решение об увеличении штатной численности подразделений патрульно-постовой службы", – говорится в сообщении.

Ранее Якунин поручил проверить все 78 городских кладбищ на наличие нарушений.

Напомним, днем 14 мая на Хованском кладбище произошла драка со стрельбой. По данным полиции, всего в конфликте приняли участие около 200 человек. Большинство из них – уроженцы Средней Азии и Северо-Кавказского региона, мигранты, нанятые частным порядком гражданами для обустройства могил. Пострадали 23 человека, трое погибли. Задержаны 112 участников инцидента. При дактилоскопировании задержанных установлено, что некоторые из них значатся под другими именами, 12 не имели документов, 15 нарушили миграционное законодательство.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Директор кладбища был уволен.