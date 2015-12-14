На юге Москвы женщина облилась бензином и грозилась поджечь себя

Сотрудники полиции и МЧС отговорили москвичку от суицида

Жительница одной из квартир многоэтажного дома на юге Москвы во время ссоры с соседями облила себя бензином и угрожает поджечь, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Правоохранители установили, что женщине около 50 лет. Когда она закрылась и угрожала себя поджечь, вместе с ней в комнате находилась ее 76-летняя мать.

После длительных переговоров полицейские вошли в комнату. Женщину осмотрели врачи скорой помощи, никаких видимых телесных повреждений у нее не обнаружено.

Вызванные на место происшествия психиатры приняли решение о госпитализации обеих женщин. Полицейские окажут врачам необходимую помощь по доставке пациентов в специализированное медицинское учреждение.