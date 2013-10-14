Полиция обнаружила в Западном Бирюлеве машину с крупной суммой денег

На овощебазе в Бирюлеве обнаружена машина с крупной суммой денег

На плодоовощной базе в районе Западное Бирюлево полиция обнаружила машину с крупной суммой денег, ножами и травматикой, сообщает телеканал "Москва 24".

На территории работает оперативно-следственная группа.

В Западном Бирюлеве дежурят полицейские, продолжаются поиски подозреваемого в убийстве москвича Егора Щербакова.

Напомним, в ночь с 9 на 10 октября 25-летний Егор Щербаков был убит в ходе конфликта предположительно с выходцем с Кавказа. Убийство стало причиной массовых беспорядков в Бирюлеве - днем 13 октября несколько сотен человек собралось у ТЦ "Бирюза". Они требовали раскрыть убийство москвича в Востряковском проезде. Изначально акция планировалась как мирный сход, но в итоге переросла в беспорядки.