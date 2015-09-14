Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября 2015, 18:06

Происшествия

С крыши дома в Москве сняли кидавшего кирпичи мужчину

В центре столицы задержан кидавшийся кирпичами мужчина

Полицейские задержали мужчину, кидавшего кирпичи с крыши дома в центре столицы, сообщили m24.ru в пресс-службе главного управления МВД по Москве.

Посторонние предметы мужчина бросал с крыши дома в Даевом переулке 25. Его сняли с крыши. В настоящий момент он находится в полиции.

По предварительным данным, пострадавших нет. Сотрудники полиции выясняют, что могло пострадать возле здания.

Ранее, столичная полиция возбудила уголовное дело в отношении пенсионерки, которая кинула камень в голову десятилетней школьнице. Ребенок был доставлен в больницу, где ему была оказана помощь врачей.

В беседе с полицейскими задержанная пенсионерка пояснила, что дети дразнили и обзывали ее, поэтому она "в силу возраста защищалась единственным доступным ей способом".

Сайты по теме


полиция криминал задержания кирпичи

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика