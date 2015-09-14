С крыши дома в Москве сняли кидавшего кирпичи мужчину

В центре столицы задержан кидавшийся кирпичами мужчина

Полицейские задержали мужчину, кидавшего кирпичи с крыши дома в центре столицы, сообщили m24.ru в пресс-службе главного управления МВД по Москве.

Посторонние предметы мужчина бросал с крыши дома в Даевом переулке 25. Его сняли с крыши. В настоящий момент он находится в полиции.

По предварительным данным, пострадавших нет. Сотрудники полиции выясняют, что могло пострадать возле здания.

Ранее, столичная полиция возбудила уголовное дело в отношении пенсионерки, которая кинула камень в голову десятилетней школьнице. Ребенок был доставлен в больницу, где ему была оказана помощь врачей.

В беседе с полицейскими задержанная пенсионерка пояснила, что дети дразнили и обзывали ее, поэтому она "в силу возраста защищалась единственным доступным ей способом".