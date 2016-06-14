Менеджер банка подозревается в хищении более 500 тысяч рублей

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Столичные полицейские задержали бывшего менеджера столичного банка, которого подозревают в мошенническом хищении более полумиллиона рублей, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Москве.

В полицию обратился 34-летний житель Москвы с заявлением о мошенничестве со стороны сотрудника одного из финансовых учреждений. Как было установлено, менеджер по работе с клиентами столичного банка, расположенного на Чистопрудном бульваре, подделал расходные кассовые ордера и в кассе получил за клиентов денежные средства. Сумма ущерба превысила 500 тысяч рублей.

28-летнего подозреваемого задержали в тот же день. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Мужчина отпущен под подписку о невыезде.

Сегодня же полицейские задержали бывшую сотрудницу одного из столичных банков по подозрению в мошенничестве на сумму 180 тысяч рублей.

Как рассказал полиции сотрудник службы безопасности банка, при внутренней проверке со счета одного из клиентов организации пропали 180 тысяч рублей. Как выяснилось, деньги похитила 43-летняя женщина, ранее работавшая заместителем начальника отдела банка.