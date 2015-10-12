Форма поиска по сайту

12 октября 2015, 23:34

Безопасность

На севере Москвы полицейские задержали мужчину с партией "спайсов"

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

На севере Москвы полицейские задержали мужчину, имевшего при себе 10 пакетиков "спайса". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Уточняется, что на Кронштадтском бульваре сотрудниками полиции ОМВД по Головинскому району задержали подозреваемый в незаконном хранении наркотических веществ. Им оказался 35-летний безработный житель Московской области. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли 10 пакетиков из фольги с неизвестным веществом.

Как показала экспертиза неизвестным веществом оказалось наркотическое средство - курительная смесь "спайс". По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств".

Ранее в Подольске полицейские взяли с поличным наркодилера. При досмотре уроженца Таджикистана они обнаружили пакет с подозрительным порошком. Экспертиза установила, что это героин. Однако, найденный наркотик оказался лишь частью, которая была у задержанного.

При обыске, проведенном в его квартире, оперативники нашли еще 62 бумажных свертка с героином. Общая масса порошка – 50 граммов.

полиция следствие наркотики спайсы задержание

