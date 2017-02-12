Форма поиска по сайту

12 февраля 2017, 16:03

Безопасность

Молодой человек поджег бездомную женщину в Москве

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Задержан подозреваемый, который поджег бездомную женщину на востоке столицы, сообщает ТАСС.

Как пояснили в пресс-службе столичной полиции, в ночь на 11 февраля на чердаке дома № 40 на Щербаковской улице произошел пожар. С сильными ожогами головы, шеи и рук была найдена женщина. Ее госпитализировали.

По словам пострадавшей, молодой человек облил ее неизвестной жидкостью, поджог одежду и скрылся.

Полицейские задержали подозреваемого, им оказался москвич 1996 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

полиция уголовные дела поджоги чп

