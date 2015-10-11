Тело пожилой женщины обнаружено в Гольяновском пруду

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Тело 75-летней женщины извлекли из Гольяновского пруда на востоке Москвы, сообщил m24.ru источник в правоохранительных органах столицы.

По его словам, труп был обнаружен на улице Алтайская, возле дома № 7 в расположенном рядом водоеме. Прибывшие на место сотрудники полиции извлекли тело неизвестной.

"На ее теле внешних признаков насильственной смерти не обнаружено", – сказал собеседник.

Он также уточнил, что по данному делу проводится проверка. Сейчас оно передано в Следственный комитет.

В столичном управлении МВД России m24.ru подтвердили только факт обнаружения трупа.