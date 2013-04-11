Форма поиска по сайту

11 апреля 2013, 09:44

Безопасность

Полицейских переоденут в новую форму за месяц

Фото: ИТАР-ТАСС

В ближайшее время все сотрудники полиции, несущие службу на улицах столицы, получат новую форму. В течение месяца в нее переоденутся сотрудники патрульно-постовой службы и ДПС.

"Внешний вид сотрудников полиции, несущих службу на улицах Москвы, нередко вызывает справедливые нарекания со стороны жителей и гостей столицы", - поясняет пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Кроме того, принято решение о создании комендантского патруля, который будет следить за соблюдением полицейскими правил общения с гражданами, их дисциплиной и внешним видом для формирования положительного облика сотрудника органов внутренних дел.

Нарушители, их начальство будут привлекаться к дисциплинарной ответственности. Столичный главк МВД обращается к гражданам с предложением сообщать о сотрудниках, нарушающих правила ношения формы, в онлайн-приемную на сайте Petrovka38.ru или на электронный адрес: mvd77@mvd.ru.

