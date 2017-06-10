Форма поиска по сайту

10 июня 2017, 18:09

Безопасность

Три человека ранены в результате стрельбы в Подмосковье

Мужчина устроил стрельбу по людям в Раменском районе Московской области, передает телеканал "Москва 24".

Стрелок забаррикадировался в частном доме в поселке Кратово и открыл огонь по людям. В результате три человека получили ранения. Также мужчина поджег соседний дом.

На месте происшествия находятся спецслужбы и бригады скорой помощи. Сотрудники правоохранительных органов начали штурм дома. Как предполагают полицейские, в доме могут находиться жертвы.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, стрелок находится в "неадекватном состоянии". Стоит ли он на учете у психиатра или нарколога – пока неизвестно.

