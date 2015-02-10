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Происшествия

10 февраля, 02:21

В Зеленограде задержаны подозреваемые в хранении наркотиков

полиция криминал наркотики задержание

Фото: ТАСС

В Зеленограде полицейские задержали подозреваемых в хранении наркотиков, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции остановили автомашину марки "Мицубиси" для проверки документов.

В ходе досмотра иномарки было обнаружено и изъято порошкообразное вещество неизвестного происхождения. Согласно проведенной экспертизе изъятый материал является наркотическим средством – амфетамином, общей массой более 5 граммов.

В отношении задержанного, 27-летнего жителя Зеленограда, возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств".

В этот же день возле одного из домов в 11-ом микрорайоне задержали подозреваемую в хранении наркотиков. В ходе личного досмотра у 32-летней женщины был обнаружен и изъят пакетик с веществом неизвестного происхождения.

Кроме того, при проведении осмотра по месту жительства подозреваемой полицейские изъяли еще несколько пакетиков с аналогичным веществом.

Согласно проведенной экспертизе изъятый материал является наркотическим средством – марихуаной, общей массой более 77 граммов.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств".

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