08 августа 2016, 18:33

Безопасность

Пациент сбежал из психиатрической больницы в подмосковном Чехове

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Подмосковная полиция разыскивает 19-летнего пациента, который сбежал из психиатрической больницы в подмосковном Чехове, передает Агентство "Москва".

По данным источника в правоохранительных органах, в полицию обратились из администрации больницы. Молодого человека пробовали разыскать самостоятельно, однако попытки оказались безуспешными.

Источник добавил, пациент находился в медучреждении по случаю острого психотического расстройства с симптомами шизофрении. Информации о том, как у больного получилось покинуть границы лечебницы, пока не поступало. В настоящий момент ведется проверка по факту инцидента.

полиция розыск пациенты чп психиатрические больницы беглецы

