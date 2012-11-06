СК проводит проверку по факту смерти задержанного в ОВД Щелково

Фото: ИТАР-ТАСС

Тело задержанного мужчины обнаружено 5 ноября в служебном кабинете отдела полиции города Щелково. По данному факту Следственный комитет Подмосковья проводит проверку.

31-летний местный житель был доставлен в полицию сотрудниками ППС в состоянии алкогольного опьянения 4 ноября. Он совершил административное правонарушение на рынке в Щелково.

По предварительным данным, мужчина умер в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности. Каких-либо повреждений на его теле не найдено, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, случаи смерти задержанных стали привлекать повышенное внимание после инцидента в казанском ОВД "Дальний" в марте 2012 года, когда полицейские избили и изнасиловали местного жителя. От полученных травм мужчина скончался в больнице. Суд признал виновными в его гибели двух бывших участковых отдела. За пытки задержанного, повлекшие его смерть, их приговорили к 2,5 и 2 годам колонии-поселения.