Полиция вышла на след злоумышленника, обокравшего гримерку цирка

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Полицейские установили личность мужчины, совершившего кражу из гримерки в Большом Московском Цирке на проспекте Вернадского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Вероятным похитителем оказался дважды судимый москвич. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого изъяты паспорта и банковские карточки потерпевших, а также сим-карты от украденных телефонов. В настоящее время подозреваемый объявлен в розыск.

Напомним, инцидент произошел накануне. Злоумышленник пробрался в женские гримерные, откуда вынес все ценные вещи. Вор похитил зарплатные карточки, после чего поехал в банк и снял с них деньги.

Лицо вора удалось зафиксировать камерам видеонаблюдения цирка. В настоящее время ведется розыск преступника.За поимку грабителя Запашный пообещал вознаграждение. Кроме того, на сайте цирка попросили обратиться всех, кто узнал данного мужчину.

Напомним, в сентябре в цирке произошел несчастный случай, когда воздушная гимнастка Ксения Елкина упала с 9-метровой высоты во время дневного представления в рамках фестиваля "Идол". В тяжелом состоянии артистка была направлена в Боткинскую больницу.

Позднее стало известно, что, гимнастка выполняла номер без страховочной сетки и лонжи – страховочного приспособления, которое одевается на гимнастов. Сообщалось, что у артистки диагностирована черепно-мозговая травма.