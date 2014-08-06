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Москва 24

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Общество

06 августа 2014, 16:39

Из окна квартиры в Новой Москве выпал двухлетний ребенок

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Фото: ИТАР-ТАСС

В Новой Москве из окна жилого дома выпал двухлетний ребенок, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД России.

Инцидент произошел около 12.30 на улице Школьная в Троицке.

По предварительным данным, ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его вес. После падения он был госпитализирован.

Ранее M24.ru сообщало, что Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по факту гибели двухлетнего ребенка, выпавшего из окна дома на севере Москвы.

Дело завели по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Инцидент произошел вечером 2 августа в квартире одного из домов по улице Дыбенко. По данным следствия, мать оставила маленького ребенка в комнате и отошла по своим делам.

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Она сняла оконные ручки, но забыла закрыть окно, в результате двухлетний мальчик забрался на подоконник и выпал из окна.

От полученных травм ребенок скончался на месте.

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