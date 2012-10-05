Форма поиска по сайту

05 октября 2012, 12:21

Безопасность

Неизвестный избил кандидата на пост главы Воскресенска

Фото: ИТАР-ТАСС

Консультант кандидата на пост Главы городского поселения Воскресенск Геннадия Егорова сообщила в дежурную часть о нападении на политика, передает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Прибывшая на место оперативно-следственная группа обнаружила на теле пострадавшего ушибы и царапины. Как сообщил сам кандидат, около подъезда на него напал неизвестный мужчина, который нанес ему несколько ударов по голове. Медики констатировали сотрясение мозга, ушибы и ссадины головы. Потерпевший отказался от госпитализации.

По факту причинения телесных повреждений полицейские проводят оперативно-следственные мероприятия.

полиция побои нападения чп мо

