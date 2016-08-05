Создатели интернет-магазина наркотиков задержаны в Москве

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Столичные полицейские задержали четырех членов организованной группы, занимавшейся торговлей наркотиками через интернет. В сети они продавали метадон, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Доступ к интернет-ресурсу был строго ограничен. После того, как клиент производил оплату в виртуальной валюте, на сайте размещалась информация о расположении тайников, в которых спрятаны наркотики. Закладки, как правило, делались в общедоступных местах: подъездах жилых домов и подоконниках первых этажей.

Все задержанные – один организатор и трое участников группы помещены под стражу сроком на два месяца. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств с использованием средств массовой информации".

Накануне полицейские обнаружили нарколабораторию в одном из гаражей в Царицыне. Выйти на лабораторию оперативникам помог задержанный на Кутузовском проспекте мужчина c амфетамином. При задержании, он пытался избавиться от наркотиков.

В гараже задержанного правоохранители обнаружили колбы, весы, прекурсоры для изготовления наркотических веществ. Все изъятое направлено на экспертизу.