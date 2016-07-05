В квартире на северо-востоке Москвы нашли арсенал с оружием

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Москве

На северо-востоке Москвы полицейские задержали 56-летнего москвича, в квартире которого незаконно хранилось огнестрельное оружие, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В ходе обыска, проведенного в квартире одного из домов в Анадырском проезде, были обнаружены охотничий карабин "Сайга-МК", патроны в количестве 54 штук, а также штык-нож к боевому оружию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полицейские полагают, что охотничий карабин "Сайга-МК" переделан, в связи с чем он был направлен на судебно-баллистическую экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по еще одной статье – "Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей".

В середине июня столичные правоохранители задержали другого подозреваемого в незаконном хранении оружия. В его квартире по улице Каховка обнаружили 10 карабинов и винтовок, 10 пистолетов и револьверов, пулемет, килограмм пороха и 418 боеприпасов различных калибров.