Сотрудники Гребного канала избили двух мужчин

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Cотрудники Гребного канала избили двух мужчин, один из пострадавших от полученных травм скончался. Об этом сообщает [URL=http://www.interfax.ru/"Интерфакс"[/URL] со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Полицейские задержали троих мужчин после звонка женщины в 00.37, которая сообщила, что "ее мужа убивают". Инцидент произошел в бытовке на территории строящегося здания по адресу Островной проезд, дом 3.

По предварительной версии, после распития спиртных напитков у подозреваемых и их жертв возник конфликт. Используя в качестве орудия стулья и черенок от швабры, сотрудники Гребного канала нанесли телесные повреждения двоим мужчинам.

Один из пострадавших скончался на месте, второй с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом нижней челюсти был госпитализирован.