Жителю Подмосковья грозит до 10 лет лишения свободы за изготовление наркотиков

Фото: ТАСС

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Московской области, обвиняемого в незаконном хранении и изготовлении 16 килограммов марихуаны, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Следствием установлено, что мужчина собирал дикорастущую коноплю, которую измельчал и высушивал, в результате чего получал готовое к употреблению наркотическое средство – каннабис (марихуану). Наркотик он хранил по месту своего жительства в городе Железнодорожном.

Преступная деятельность была пресечена в январе сотрудниками правоохранительных органов. Из незаконного оборота было изъято более 16 кг марихуаны.

Злоумышленнику предъявлено обвинение по статье "Незаконные хранение, изготовление без цели сбыта наркотических средств в крупном размере". Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.