На концерте Земфиры обнаружили похожий на бомбу предмет

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Подозрительный предмет с серым веществом внутри был обнаружен у входа в спорткомплекс "Олимпийский" во время концерта певицы Земфиры. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, подозрительную бутылку из-под энергетика обнаружила контролер возле одного из входов в спорткомплекс. Служебная собака признала бутылку опасной, подав знак взрывотехникам.

При вскрытии специалисты обнаружили внутри бутылки серое вещество неизвестного происхождения. Собеседник агентства уточнил, что взрывного устройства при осмотре предмета найдено не было. Решается вопрос о проведении экспертизы.